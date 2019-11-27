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ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого
Вчера, 26 ноября, во исполнение рамочного решения трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятого на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске, состоялась верификация представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ завершения процесса разведения сил и средств на участке №2 в населенном пункте Золотое.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает Depo.ua.
По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно осуществлено зеркально и со стороны Украины, и с противоположной.
Все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки".
Теги: ОБСЕ, Золотое, разведение сил
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