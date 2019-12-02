Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию

02.12.2019 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию

Россия выдала аккредитацию Луганскому государственному медицинскому университету имени святого Луки. Университет стал первым вузом, расположенным на оккупированной территории Луганской области, который получил такую аккредитацию, сообщает Телеканал новостей «24».
Теперь медуниверситет сможет выдавать дипломы российского образца по следующим специальностям: стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.
Аккредитацию вузу страна-оккупант предоставила на 6 лет.



Теги: Россия, Луганск, аккредитация, медицинский университет
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх