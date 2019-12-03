Завтра в Станице Луганской отключат электричество

03.12.2019 14:15

Станица Луганская и еще в одиннадцать населенных пунктов Станично Луганского района будут обесточены завтра, 2 декабря, из-за регламентных работ. Об этом пишет пресс-служба местной райгосадминистрации.

«4 декабря 2019 года, с 8-00 часов до 16-30 запланировано прекращение подачи электроэнергии в населенных пунктах: Станица-Луганская, Валуйское, Макарово, Ольховое, Болотенное, Сизое, Пшеничное, Камышное, Паськово, Югановка, Колесниковка, Герасимовка в связи с регламентными работами», — заявлено в сообщении.

Как сообщили пограничники, КПВВ будет работать в штатном режиме, пункт пропуска обеспечен необходимым оборудованием, в том числе генераторами, для проведения пропускных операций в таких условиях.