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Завтра в Станице Луганской отключат электричество

03.12.2019 14:15
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Завтра в Станице Луганской отключат электричество

Станица Луганская и еще в одиннадцать населенных пунктов Станично Луганского района будут обесточены завтра, 2 декабря, из-за регламентных работ. Об этом пишет пресс-служба местной райгосадминистрации.
«4 декабря 2019 года, с 8-00 часов до 16-30 запланировано прекращение подачи электроэнергии в населенных пунктах: Станица-Луганская, Валуйское, Макарово, Ольховое, Болотенное, Сизое, Пшеничное, Камышное, Паськово, Югановка, Колесниковка, Герасимовка в связи с регламентными работами», — заявлено в сообщении.
Как сообщили пограничники, КПВВ будет работать в штатном режиме, пункт пропуска обеспечен необходимым оборудованием, в том числе генераторами, для проведения пропускных операций в таких условиях.



Теги: электричество, отключение, Станица Луганская
 
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