"МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"

06.12.2019 13:00

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Должанский» в ночь с 8 на 9 декабря будет закрыт по техническим причинам, сообщает "МГБ ЛНР".

«Служба пограничной охраны МГБ информирует, что в ночь с 8 на 9 декабря международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Должанский» будет закрыт по техническим причинам», — говорится в сообщении.

В "ведомстве" уточнили, что пропуск через границу в данном направлении будет приостановлен с 00.00 до 03.00.

«В указанный период просьба воспользоваться другими пунктами пропуска», — отмечается в сообщении.