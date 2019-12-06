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"МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"
06.12.2019 13:00
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Должанский» в ночь с 8 на 9 декабря будет закрыт по техническим причинам, сообщает "МГБ ЛНР".
«Служба пограничной охраны МГБ информирует, что в ночь с 8 на 9 декабря международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Должанский» будет закрыт по техническим причинам», — говорится в сообщении.
В "ведомстве" уточнили, что пропуск через границу в данном направлении будет приостановлен с 00.00 до 03.00.
«В указанный период просьба воспользоваться другими пунктами пропуска», — отмечается в сообщении.
Теги: Россия, таможня, ЛНР
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