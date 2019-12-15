Власти "ЛНР" запретили проезд личного транспорта к КПВВ "Станица Луганская"

15.12.2019 13:30

В связи с тем, что непосредственно возле временного пункта пропуска нет возможности разместить весь автотранспорт граждан, в Луганске было принято решение оборудовать стоянку в районе Николаевского разъезда и обеспечить подвоз граждан к пункту пропуска, сообщает Cxid.info.

"От Николаевского разъезда, люди, которые приезжают на личном транспорте, смогут пересесть в бесплатный автобус и спуститься непосредственно к пункту временного пропуска. Точно так же и возвратиться обратно", — отметил "начальник УГИБДД" Александр Черкасов.

Согласно правительственного постановления, с 21 декабря движение личного транспорта к ВПП "Станица Луганская" будет ограничено. К пункту пропуска смогут спускаться только автомобили, которые перевозят инвалидов I-III группы, беременных женщин, граждан с детьми до трех лет и иных категорий граждан, при наличии медицинского показания по состоянию здоровья, а также лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться. При себе необходимо иметь подтверждающий документ.