"ЛНР" вслед за "ДНР" расширила свои "границы"

18.12.2019 16:00

Так называемый "народный совет" "ЛНР" установил границы "ЛНР" по границам Луганской области по состоянию на начало оккупации Донбасса в 2014 году. Об этом сообщают подконтрольные "ЛНР" сайты, передает Depo.Донбасс.

За принятие законопроекта проголосовали все, кто находился в сессионном зале "парламента" 38 "депутатов" из 49.

Напомним, 29 ноября оккупационные власти "ДНР" включилиа в свои "границы" всю территорию Донецкой области.