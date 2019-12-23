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На Луганщине при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека

23.12.2019 08:30
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На Луганщине при пожаре в психоневрологическом интернате погибли четыре человека

Вечером 22 декабря в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о пожаре в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.
На место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.
Правоохранители выяснили, что возгорание произошло в одной из палат первого корпуса. Спасатели боролись с огнем почти два часа.
В результате пожара погибли четверо подопечных интерната, трое - получили телесные повреждения и были госпитализированы.



Теги: пожар, интернат, жертвы, психиатрическая лечебница
 
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