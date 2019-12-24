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Боевики распространяют слухи о закрытии КПВВ "Станица Луганская"
Боевики вновь пытаются дестабилизировать обстановку в Станице Луганской и вокруг КПВВ, сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА, передает "Трибун".
Так, боевики распространяют слухи о якобы закрытии КПВВ "Станица Луганская".
"Конечно, это ложь оккупантов. И что бы там не говорили российские СМИ, и СМИ так называемых "молодых республик", а обеспечить на оккупированных территориях более менее приличную жизнь не может ни Россия, ни местные криминальные главари. Они могут обеспечить только поставки оружия и войну. Без станиченских овощей, украинских продовольственных продуктов, промышленных товаров и социальных выплат "молодая республика" выжить не может. Такие сплетни приводят к ажиотажу среди населения, проживающего на оккупированной территории, и, как следствие, к огромным очередям на КПВВ, к банкоматам, в магазинах и к услугам государственных учреждений в Станице Луганской", - говорится в сообщении.
В РГА напомнили, что КПВВ "Станица Луганская" работает в штатном режиме - ежедневно, без выходных и праздничных дней. Все государственные учреждения также работают в штатном режиме.
Теги: Донбасс, закрытие, слухи, Станица Луганская, КПВВ
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