В Лисичанске отключили воду и отопление

26.12.2019 08:30

В связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", без централизованного водоснабжения остаются частично Лисичанск, Приволье и Новодружеск, сообщает сообщает Depo.ua.

В связи с недостаточным количеством воды в системе, 25 декабря приостановлена работа котельной в Лисичанске, в результате чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5200 абонентов), три школы, три детских сада и четыре медицинских учреждения.