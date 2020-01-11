- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января10:00
- Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января10:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)
В Луганской области пограничники задержали группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения для получения соцвыплат на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"10 января во время реализации оперативной информации военнослужащие Лисичанского пограничного отряда, действующих в составе Объединенных сил, на перекрестке дорог" Орехово-Донецкое-Крымское-Муратово ", что в Луганской области, остановили два автомобиля Renault, которыми ехали граждане Украины 1985 и 1965 рождения. Кроме водителей, в автомобилях находилось еще восемь украинцев, жителей оккупированной Голубовки (бывшего Кировская)", - сказано в сообщении.
По словам граждан стало известно, что у населенного пункта Трехизбенка неизвестные лица, тоже жители оккупированной територии, переправили их лодками через реку Северский Донец, где на другом берегу уже на них ожидали две машины. Затем граждане намеревались последовать в город Сватово для получения соцвыплат.
Устанавливаются обстоятельства правонарушения и круг всех причастных лиц. На задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-2 КУоАП.
Теги: Донбасс, нелегал, задержание, Госпогранслужба, ОРЛО
- Силовики задержали боевика из "группы быстрого реагирования ДНР"
- МВД: Задержаны лишь два сторонника Саакашвили
- Медаль "За возвращение Крыма", маскхалат и одинаковые суммы денег - в аэропортах Киева задержаны возможные военные РФ (ВИДЕО)
- Украинские пограничники задержали на линии разграничения на Донбассе незаконные грузы
- На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали боевика "ДНР"
- Пограничники не пропустили в зону АТО дорогостоящие комплектующие
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
- Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь13:00
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна09:00
- Иран признал, что случайно сбил украинский самолет08:00
- Эксперты назвали самых дорогих украинских футболистов17:00
- Началась продажа билетов на Нацотбор на Евровидение-202016:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"
- Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января
- Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)
- Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января