На КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний пенсионер

21.01.2020 15:00

Во вторник утром, 21 января, на КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина, передает Depo.Донбасс.

Об этом сообщает БФ "Право на защиту". "Сегодня утром на КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина. Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8:00, после того, как он пересек мост", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до приезда скорой помощи ему оказывали медицинскую помощь представители "Красного Креста", но спасти мужчину не удалось.