"МГБ ЛНР" составило черный список "подрывных" групп в соцсетях

22.01.2020 17:00

В «ЛНР» на сайте «МГБ» появилась информация о популярных у жителей оккупированной части Луганской области группах в соцсетях, которые якобы «действуют при администрировании со стороны офицеров Центра информационно-психологических операций ССО Украины», сообщает Informator.

В списке «проукраинских» оказались не только городские сообщества типа «Мамы Луганска и Донецка» и «Знакомства Луганск | ЛНР | Донецк | ДНР», но и группа, посвященная кировскому батальону бригады «Призрак» погибшего боевика Алексея Мозгового.

По мнению «МГБ», в этих группах «ведут направленную дискредитацию деятельности органов государственной власти, силовых структур, осуществляют подрыв основ конституционного строя ЛНР».