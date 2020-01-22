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"МГБ ЛНР" составило черный список "подрывных" групп в соцсетях
22.01.2020 17:00
В «ЛНР» на сайте «МГБ» появилась информация о популярных у жителей оккупированной части Луганской области группах в соцсетях, которые якобы «действуют при администрировании со стороны офицеров Центра информационно-психологических операций ССО Украины», сообщает Informator.
В списке «проукраинских» оказались не только городские сообщества типа «Мамы Луганска и Донецка» и «Знакомства Луганск | ЛНР | Донецк | ДНР», но и группа, посвященная кировскому батальону бригады «Призрак» погибшего боевика Алексея Мозгового.
По мнению «МГБ», в этих группах «ведут направленную дискредитацию деятельности органов государственной власти, силовых структур, осуществляют подрыв основ конституционного строя ЛНР».
Теги: социальные сети, ЛНР, МГБ, дискредитация, группа
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