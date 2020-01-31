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Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники
31.01.2020 16:00
Оккупационная власть "ЛНР" внезапно изменила правила ввоза на подконтрольную им Луганщину бытовой и цифровой техники, передает Depo.Донбасс.
Отмечается, что по новым правилам объем внесенных данных при таможенном оформлении бытовой и цифровой техники с 31 января расширится. Теперь для оформления таких товаров необходимо будет указывать в декларации серийный заводской номер либо IMEI-код.
Оккупационная власть отмечает, что это один из методов легализации продажи на территории "ЛНР" отдельных категорий товаров, а именно бытовой техники, мобильных телефонов и ряда других устройств.
Теги: электроника, ввоз товаров, правила, бытовая техника, ЛНР
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