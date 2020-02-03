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Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди
В Станично-Луганском районе в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) введена электронная очередь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области, передает Cxid.info.
«На этой неделе специалисты управления ПФУ в Станично-Луганском районе начали прием граждан при помощи электронной очереди, к преимуществам которой принадлежит прозрачность системы предоставления услуг, предотвращение вмешательства пенсионщиков в очередность», — говорится в сообщении.
Так, система предусматривает, что гражданин самостоятельно выбирает на экране терминала необходимую услугу Пенсионного фонда, сразу получает талон и ждет прием, следя за информационным табло.
Посетителям надо помнить, что в случае опоздания время приема будет переноситься на 15 минут, а после повторного — запись отменяется.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, Станица Луганская, электронная очередь
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