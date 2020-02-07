Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет

07.02.2020 16:00

В Беловодске поздравили со 107-летием старейшую жительницу Луганщины Феоктисту Яковлевну Дейнеко, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Беловодский поселковый совет.

Музыкальные поздравления имениннице прозвучали от коллектива "Спутник" - народного хора ветеранов войны и труда районного Дома культуры.

"Цветы, искренние пожелания, подарки и песни, а, главное, внимание – приятно поразили Феоктисту Яковлевну. Долгожительница поблагодарила гостей за поздравления и пригласила на следующий День рождения", - говорится в сообщении.