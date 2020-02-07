Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет

07.02.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет

В Беловодске поздравили со 107-летием старейшую жительницу Луганщины Феоктисту Яковлевну Дейнеко, сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на Беловодский поселковый совет.
Музыкальные поздравления имениннице прозвучали от коллектива "Спутник" - народного хора ветеранов войны и труда районного Дома культуры.
"Цветы, искренние пожелания, подарки и песни, а, главное, внимание – приятно поразили Феоктисту Яковлевну. Долгожительница поблагодарила гостей за поздравления и пригласила на следующий День рождения", - говорится в сообщении.



Теги: поздравление, долгожитель, День рождения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх