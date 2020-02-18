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Архив - Луганская область

Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области

18.02.2020 13:00
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Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области

В результате обстрелов утром во вторник, 18 февраля, один военный погиб, четверо получили ранения. Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился, сообщает пресс-центр ООС, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.
"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", - говорится в сообщении.


 
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