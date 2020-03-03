В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны

03.03.2020 13:00

Луганская областная государственная администрация укомплектовала специальными защитными комбинезонами контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) и подготовленные к приему возможных больных коронавирусной инфекции Covid-19 медицинские учреждения. Об этом говорится в сообщении облгосадминистрации, передают Українські Новини.

По данным ведомства, 2 марта заместитель луганского губернатора Екатерина Безгинская передала комплекты защитных комбинезонов персоналу Лисичанской станции скорой медицинской помощи и инфекционным отделением Рубежанской и Северодонецкой городских больниц.

Также комбинезоны передадут в Луганскую областную детскую клиническую больницу, инфекционное отделение в Старобельское и на КПВВ.