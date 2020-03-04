Главная / Новости / Луганская область / В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"
Последние новости раздела
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля11:00
- С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы10:00
- В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров16:00
В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"
04.03.2020 15:00
В «Лугакоме» заявили, что в марте высокоскоростной мобильный интернет появится за пределами Луганска, сообщает cxid.info.
В марте месяце заканчивается последний этап модернизации сети 3G и высокоскоростной интернет начинает свое движение за границы города Луганска, заявил замдиректора компании Эдуард Егоров.
«Уже в ближайшее время мы анонсируем первый населенный пункт за пределами столицы, где наши абоненты смогут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом», — добавил Егоров.
Теги: 3G, ЛНР, анонс
Читайте также:
- Гражданин Украины, который всю жизнь работал, имеет право на пенсию, - в ООН высказались о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)
- В Луганске застрелился боевик «ЛНР»
- Попавший в плен россиянин, воевавший за "ЛНР": "Люди (на той стороне) не хотят этой войны, на нас, на "солдат" смотрят, как на зверей"
- В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- "Погибших россиян вывозят каждую неделю..." - Бородай рассказал о крупных потерях на Донбассе
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки16:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта10:00
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК09:00
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус14:00
- ВОЗ назвала процент смертности от коронавируса13:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/2111:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше09:30
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей09:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра08:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта
- КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК
- Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
- Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки
- На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"