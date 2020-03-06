На Донбассе подорвалась украинская БМП

06.03.2020 16:00

Вблизи Крымского Луганской области в пятницу, 6 марта, БМП с украинскими военными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, передаает Телеканал новостей «24».

В результате подрыва погиб один военный, а еще трое защитников получили минно-взрывные травмы. Всех трех пострадавших срочно доставили в военно-медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, сообщает штаб Операции объединенных сил.