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Первое подозрение на коронавирус зафиксировано на Луганщине
14.03.2020 09:00
В Луганской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус. Об этом 13 марта сообщил Департамент здравоохранения областной госадминистрации в Facebook.
"По состоянию на сегодня (13 марта) в Луганской области зафиксировано одно подозрение на COVID-19. Человек изолирован, находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное", - указано в сообщении.
Также отмечается, что определены лица, с которыми контактировал возможный зараженный, они находятся в самоизоляции под медико-санитарным контролем.
Теги: Донбасс, госпитализация, COVID-19
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