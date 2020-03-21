"ЛНР" вслед за "ДНР" закрывает границу с Украиной

21.03.2020 17:00

"Глава" так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил, что граница с Украиной будет закрыта из-за распространения коронавируса с понедельника, 23 марта, сообщает СТРАНА.ua.

Как передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", решение вступает в силу с 00:00 понедельника.

"Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому въезд на территорию "ЛНР" со стороны Украины запрещен с 00:00 23 марта с целью недопущения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.