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"ЛНР" вслед за "ДНР" закрывает границу с Украиной
21.03.2020 17:00
"Глава" так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил, что граница с Украиной будет закрыта из-за распространения коронавируса с понедельника, 23 марта, сообщает СТРАНА.ua.
Как передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", решение вступает в силу с 00:00 понедельника.
"Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому въезд на территорию "ЛНР" со стороны Украины запрещен с 00:00 23 марта с целью недопущения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, граница, ЛНР, Станица Луганская
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