В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"

23.03.2020 12:00

В оккупированном Луганске во время аварии рейсового автобуса 22 марта пострадали пять человек, сообщает Depo.Донбасс.

"В результате ДТП с участием рейсового автобуса "Эталон", следовавшего по маршруту "Свердловск - Донецк", пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.

Пока известно, что трое пострадавших в состоянии средней тяжести были госпитализированы.

"Мужчина, 1963 года рождения с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом костей носа со смещением"; мужчина, 1951 года рождения, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейки правого бедра и области левого коленного сустава"; женщина, 1958 года рождения с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лобной кости", - говорится в сообщении "МЧС".