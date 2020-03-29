В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-19

29.03.2020 09:00

На оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией, заявила “министр здравоохранения "ЛНР”" Наталья Пащенко, сообщает Корреспондент.net.

Пащенко добавила, что пациент прибыл на территорию "ЛНР" из-за рубежа и до выявления коронавируса находился на самоизоляции. Сейчас же он проходит обследования, его состояние удовлетворительное.

"Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни", - сказала Пащенко.

Откуда именно приехал больной - не уточняется. Указано, что среди круга его контактов - члены его же семьи.