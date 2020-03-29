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В "ЛНР" официально подтвердили первый случай COVID-19
29.03.2020 09:00
На оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией, заявила “министр здравоохранения "ЛНР”" Наталья Пащенко, сообщает Корреспондент.net.
Пащенко добавила, что пациент прибыл на территорию "ЛНР" из-за рубежа и до выявления коронавируса находился на самоизоляции. Сейчас же он проходит обследования, его состояние удовлетворительное.
"Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни", - сказала Пащенко.
Откуда именно приехал больной - не уточняется. Указано, что среди круга его контактов - члены его же семьи.
Теги: заражение, ЛНР, COVID-19
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