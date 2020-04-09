«ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией

09.04.2020 09:00

Группировка «ЛНР» приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля, сообщает сайт novosti.dn.ua.

Запрет на пассажирские перевозки из России и в обратном направлении будет действовать «до отмены режима повышенной готовности».

Запрет распространяется на регулярные и нерегулярные автобусы, а также такси и легковые автомобили на заказ.

Исключение составят регулярные специальные перевозки жителей отдельных районов Луганщины (ОРЛО), направляющихся в пункты получения российских паспортов.