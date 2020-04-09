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«ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией
09.04.2020 09:00
Группировка «ЛНР» приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Запрет на пассажирские перевозки из России и в обратном направлении будет действовать «до отмены режима повышенной готовности».
Запрет распространяется на регулярные и нерегулярные автобусы, а также такси и легковые автомобили на заказ.
Исключение составят регулярные специальные перевозки жителей отдельных районов Луганщины (ОРЛО), направляющихся в пункты получения российских паспортов.
Теги: Россия, отмена, ЛНР, перевозки
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