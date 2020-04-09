Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

«ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией

09.04.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией

Группировка «ЛНР» приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля, сообщает сайт novosti.dn.ua.
Запрет на пассажирские перевозки из России и в обратном направлении будет действовать «до отмены режима повышенной готовности».
Запрет распространяется на регулярные и нерегулярные автобусы, а также такси и легковые автомобили на заказ.
Исключение составят регулярные специальные перевозки жителей отдельных районов Луганщины (ОРЛО), направляющихся в пункты получения российских паспортов.



Теги: Россия, отмена, ЛНР, перевозки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх