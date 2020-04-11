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Архив - Луганская область

В "ЛНР" продлили и усилили карантин

11.04.2020 11:00
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В "ЛНР" продлили и усилили карантин

Группировка «ЛНР» продлила введенные ранее карантинные ограничения на территории Луганской области, которую временно контролирует. Также группировка ввела новые ограничения, сообщает сайт novosti.dn.ua.
В общественных местах люди теперь должны носить защитные маски (изготовленные самостоятельно) и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.
До «особого распоряжения» продлены такие ограничения:

  • дистанционное обучение в образовательных учреждениях
  • запрет на участие детей в массовых мероприятиях
  • остановлена работа учреждений дополнительного образования, различных секций
  • запрет на перевозку в общественном транспорте пассажиров без защитных масок, водители также должны носить маски
  • запрет на перевозку пассажиров без предварительной дезинфекции транспорта.

По состоянию на вечер 10 апреля на территории Луганской области, которую временно контролирует «ЛНР», зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В группировке сообщили, в каких именно городах есть пациенты: Луганск – один, Антрацит – два, Красный Луч – два, Свердловск - два, Славяносербский район – один.



Теги: карантин, ЛНР, COVID-19
 
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