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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске отопительный сезон продлили до 22 апреля

15.04.2020 13:00
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В оккупированном Луганске отопительный сезон продлили до 22 апреля

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении отопительного сезона в Луганске до 22 апреля включительно, передает Cxid.info.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной "администрации".
"Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом низких ночных температур, принимая во внимание большое количество населения, вынужденно находящегося дома в условиях низкой физической активности, приняла решение рекомендовать администрации Луганска продлить отопительный сезон до 22 апреля включительно", — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Луганск, отопительный сезон
 
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