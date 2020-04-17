Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Пасечник "переименовал" Луганск

17.04.2020 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пасечник "переименовал" Луганск

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом, сообщает LB.ua.
На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" будет использоваться оккупантами в качестве символа Луганска и использоваться при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:

  • 9 мая - День победы над нацизмом;
  • 22 июня - День скорби и памяти жертв войны;
  • 14 февраля - День освобождения Луганска во время Второй мировой войны.

Напомним, что Луганск носил название Ворошиловград в 1935-1958 и 1970-1990 годах.



Теги: Донбасс, Луганск, переименование, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх