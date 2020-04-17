Последние новости раздела
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"11:30
- В «ЛНР» прогнозируют рост случаев заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Луганске отопительный сезон продлили до 22 апреля13:00
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом09:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
Пасечник "переименовал" Луганск
17.04.2020 14:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом, сообщает LB.ua.
На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" будет использоваться оккупантами в качестве символа Луганска и использоваться при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:
- 9 мая - День победы над нацизмом;
- 22 июня - День скорби и памяти жертв войны;
- 14 февраля - День освобождения Луганска во время Второй мировой войны.
Напомним, что Луганск носил название Ворошиловград в 1935-1958 и 1970-1990 годах.
Теги: Донбасс, Луганск, переименование, Пасечник
Читайте также:
- В Донецке переименовали остановку
- Ситуация в Донецке и Луганске: новости, курс валют, цены на продукты, хроника событий 07.12.2017
- Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"
- Россия отказалась запускать поезда сообщением "Луганск-Ростов"
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека
- В Луганске торгуют удостоверениями "участников боевых действий"
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"11:30
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными 11:00
- В Горловке начался процесс обмена пленными08:30
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение17:00
- ФК "Динамо" выпустил для фанатов фирменные медицинские маски15:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- В ОП назвали имена освобожденных из плена украинцев11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля10:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- В Польше начинают ослабление карантина08:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Минздрав Украины запустил сайт о профилактике и лечении COVID-1917:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу
- В ВОЗ сделали заявление о вакцине БЦЖ и коронавирусе
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
- В Украине снова запретили работу продуктовых рынков
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными