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Архив - Луганская область

На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-19

19.04.2020 10:00
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На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-19

За сутки в Луганской области подтверждено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"Проверка всех больных пневмонией, и лиц, которые ранее контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом, дала неутешительные результаты. На Луганщине зафиксировано 15 новых случаев заболевания COVID-19 ", - отметил председатель ОГА Сергей Гайдай.
Новые случаи, в частности, выявлены в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске, Беловодске, Рубежном и Варваровке Кременского района.
10 человек -  это контактные лица с ранее заболевшими, пятеро - больные пневмонией, которых проверяли на наличие коронавируса.
Всего в Луганской области зафиксировано 24 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 3 человека, 21 болеет.



Теги: Донбасс, статистика, COVID-19
 
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