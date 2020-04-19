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На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-19
За сутки в Луганской области подтверждено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"Проверка всех больных пневмонией, и лиц, которые ранее контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом, дала неутешительные результаты. На Луганщине зафиксировано 15 новых случаев заболевания COVID-19 ", - отметил председатель ОГА Сергей Гайдай.
Новые случаи, в частности, выявлены в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске, Беловодске, Рубежном и Варваровке Кременского района.
10 человек - это контактные лица с ранее заболевшими, пятеро - больные пневмонией, которых проверяли на наличие коронавируса.
Всего в Луганской области зафиксировано 24 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 3 человека, 21 болеет.
Теги: Донбасс, статистика, COVID-19
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