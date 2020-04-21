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В "ЛНР" возобновили работу центры обслуживания абонентов "Лугаком"
Оператор мобильной связи «Лугаком» с 20 апреля возобновил работу ряда центров обслуживания абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В связи с многочисленными обращениями абонентов и при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций с 20 апреля возобновили работу Центры обслуживания абонентов по следующим адресам:
- Луганск, улица Карла Маркса, 26а, понедельник-пятница с 8.00 до 15.00, суббота, воскресенье — выходные дни.
- Луганск, улица Советская, 59а, понедельник-суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной.
- Алчевск, улица Ленина, 37, понедельник-суббота с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:30, воскресенье — выходной.
- Свердловск, улица Энгельса, 27, понедельник-пятница с 8.00 до 15.00, перерыв с 12:00 до 12:30, суббота, воскресенье — выходные дни.
- Стаханов, улица Ленина, 3, понедельник-пятница с 8.00 до 15.00, перерыв с 11:45 до 12:30, суббота, воскресенье — выходные дни», — говорится в сообщении.
«На время действия режима повышенной готовности графики работы могут изменяться», — предупредили в пресс-службе.
Детальную информацию можно узнать по телефону 177 или на сайте lugacom.com.
Теги: Донбасс, работа, ЛНР, Лугаком
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