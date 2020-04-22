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В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища
22.04.2020 11:00
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" с целью недопущения распространения коронавируса нового типа приняла решение запретить все посещения больных в стационарных отделениях больниц и закрыть для посещения граждан кладбища на период праздничных дней. Об этом сообщили в пресс-службе "правительства" самопровозглашенной республики.
"На основании доклада министра здравоохранения Наталии Пащенко об эпидемической ситуации в Республике комиссия приняла решение ввести карантин в стационарных отделениях больниц и закрыть для посещения граждан кладбища на период праздничных дней. Срок – с 22.04.2020 до особого распоряжения", - проинформировали в пресс-службе.
Теги: Донбасс, запрет, кладбище, больница, ЛНР
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