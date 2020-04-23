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В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске
23.04.2020 10:00
Медики "ЛНР" выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Стаханове и Свердловске. Об этом сообщила "министр здравоохранения" непризнанной республики Наталия Пащенко.
"Несколько заболевших у нас зафиксированы в Стаханове и Свердловске", - заявила она. Вместе с тем "министр" отметила, что большинство новых случаев заболевания фиксируются в Первомайске.
"Это случаи - контактные по предыдущим случаям заболевания. То есть это не новые заболевшие, а контактные по тем людям, которые уже выявлены", - пояснила Пащенко.
Чиновник добавила, что всего в "республике" зафиксировано 48 заболевших коронавирусом COVID-19, из которых семь человек выписано с выздоровлением, один скончался.
Теги: Донбасс, ЛНР, COVID-19
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