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Архив - Луганская область

В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта

24.04.2020 09:00
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В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" с целью недопущения распространения коронавируса ввела запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе "правительства" непризнанной республики.
"С целью недопущения распространения COVID-19 на территории республики чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ввела временный запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе такси, с 23.00 26 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Введенные ограничения на передвижение жителей и транспорта не касаются пригородных маршрутов.



Теги: Донбасс, город, запрет, ЛНР, общественный транспорт
 
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