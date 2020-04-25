Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом

25.04.2020 09:00

На днях в сети появилась фотография, которая взбудоражила пользователей луганских пабликов и медиков оккупированной территории Луганской области. На ней – гардеробная комната медицинского учреждения, где работники скорой помощи по приказу начальства дезинфицируют одноразовые защитные костюмы для дальнейшего многоразового использования, собщает Радіо Свобода.

Мария (имя изменено в целях безопасности), медработник, рассказывает, что фото было сделано на 2-й подстанции скорой помощи Луганска.

"Со стороны медиков это – жест отчаяния. За это главный врач подстанции обещала медикам мстить. Держиморда швырнула в лицо коллективу 2 коробки перчаток со словами «Это всё, что есть! Что вы дальше будете делать, я не знаю!» Я считаю, «дальше» всем медикам Луганска стоит отказаться выходить на работу. Можно выставить по одному дежурному на неотложку в реанимации и хирургии, а остальным не работать. Пусть Пасечник (самопровозглашенный глава группировки «ЛНР» – ред.) ездит на скорой, а Пащенко (так называемый «министр здравоохранения») ведет первичный прием, без защитных костюмов, разумеется, ведь их же нет. В конце-концов, она бывший терапевт! Как-нибудь справится.

Очевидно, главврач подстанции считает, что её коронавирус не коснётся, пересидит пандемию в кабинете. Медикам скорой помощи предлагают вместо защитных костюмов использовать дождевики, которые они должны покупать за свои деньги, и в них выезжать к больным. Я даже не знаю, плакать или смеяться...

На 4-й подстанции врач скорой помощи уже заразился коронавирусом после контакта с температурящим больным. Это было уже 100% инфицирование во время работы – он поехал на вызов, где у больного 4 дня держалась температура. Больного протестировали и выявили коронавирус. После этого врача пригласили в санэпидемстанцию на обследование и тоже выявили коронавирус. Его супруга работает невропатологом в другой больнице. Пока у ее мужа не подтвердили коронавирус, он спокойно пользовался общественным транспортом, а она ходила на работу.

«Министерство здравоохранения» надувает щёки, проводит профилактическую работу, отправляют в обсервацию тех, кто въезжает из России. Терапевты следят за очагами, но всё это очковтирательство – видимость деятельности. На самом деле, этих мер недостаточно, чтобы сдержать пандемию. Реальной подготовки к ситуации не было: не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, никаких лекарств, антисептиков, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для медработников. Единственная мера, которую внедрить для борьбы с коронавирусом – режим всеобщей самоизоляции. Но ведь даже даже этого не делается. У меня такое впечатление, что всё это нарочно – на оккупированных территориях оккупанты хотят устроить геноцид", - рассказала женщина.