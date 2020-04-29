Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи

29.04.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи

В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников, сообщает Цензор.НЕТ.
Подстанцию закрыли, оккупационные власти пока не сообщают об этом и не внесли зараженных медиков в статистику заболеваемости коронавирусом.
Информацию о закрытии подстанции подтвердили работающие там медики. По их словам, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.
Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.



Теги: Луганск, скорая помощь, заражение, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх