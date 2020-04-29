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В оккупированном Луганске заразились коронавирусом 12 медиков скорой помощи
29.04.2020 08:00
В оккупированном Луганске вспышка COVID-19 на подстанции скорой помощи, заболели 12 из 20 протестированных сотрудников, сообщает Цензор.НЕТ.
Подстанцию закрыли, оккупационные власти пока не сообщают об этом и не внесли зараженных медиков в статистику заболеваемости коронавирусом.
Информацию о закрытии подстанции подтвердили работающие там медики. По их словам, первым заразился врач, который выезжал на вызов к луганчанину, у которого 4 дня держалась температура.
Подстанция №4 обслуживала Каменнобродский и Ленинский районы города.
Теги: Луганск, скорая помощь, заражение, COVID-19
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