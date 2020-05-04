В "ЛНР" шестой день бастуют шахтеры

04.05.2020 13:00

На оккупированной Луганщине, в городе Зоринск, горняки и их семьи шестой день бастуют против закрытия шахты "Никанор-Новая" и требуют выплатить зарплату за 22 месяца, информирует Depo.Донбасс.

Более 50 горняков шахты находятся на глубине 400 метров под землей. Поддерживают акцию другие сотрудники шахты и жены горняков. Они заявили, что сами готовы начать голодовку, если их требования не будут услышаны.

Сепаратистские СМИ конфликт шахтеров с оккупационными властями игнорируют.