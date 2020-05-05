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"Минздрав" "ДНР" обновил данные о ситуации с COVID-19
05.05.2020 15:00
Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в "ДНР" в минувшие сутки, сообщили сегодня в пресс-службе "министерства здравоохранения республики".
«За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено пять новых случаев COVID-19», – говорится в сообщении.
По данным "ведомства", общее количество зараженных достигло 133 человек. Всего в ходе борьбы с коронавирусом умерли четыре пациента, 16 выписаны.
Теги: Донбасс, статистика, ДНР, COVID-19
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