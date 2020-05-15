В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"

15.05.2020 12:00

На брифинге в оккупированном Луганске представили подготовленное к изданию учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней», сообщает cxid.info.

Как отметили на презентации «учебное пособие рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории и в неразрывной связи с историей России с древнейших времен до настоящего времени. В книге проанализированы причины событий 2014 года и создания самопровозглашенной республики».

"Учебник" объемом около 500 страниц будет напечатан в течение мая тиражом в одну тысячу экземпляров и распределено между библиотеками общеобразовательных и высших учебных заведений.