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В оккупированном Луганске презентовали учебник "истории ЛНР"
15.05.2020 12:00
На брифинге в оккупированном Луганске представили подготовленное к изданию учебное пособие «История Луганской Народной Республики с древнейших времен и до наших дней», сообщает cxid.info.
Как отметили на презентации «учебное пособие рассказывает о Луганском крае на фоне мировой истории и в неразрывной связи с историей России с древнейших времен до настоящего времени. В книге проанализированы причины событий 2014 года и создания самопровозглашенной республики».
"Учебник" объемом около 500 страниц будет напечатан в течение мая тиражом в одну тысячу экземпляров и распределено между библиотеками общеобразовательных и высших учебных заведений.
Теги: Донбасс, учебник, история, презентация, ЛНР
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