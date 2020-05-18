Луганским медикам предлагают лечить больных Covid-19 в Москве

18.05.2020 08:00

Врачам, работающим с коронавирусной инфекцией в оккупированном Луганске, предлагают контракты в Москве для борьбы с COVID-19. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал медик, работающий в учреждении города.

По его словам, предлагается ставка около 100 тысяч рублей (около 35 тыс грн) и доплата за месяц: 80 рублей врачам, 50 медсестрам и 30 санитарам (соответственно, 28, 18 и 11 тыс грн). Такие предложения передают через администрацию.

«Предлагают фельдшерам и врачам скорой помощи, терапевтам, медсестрам, даже санитаркам, – говорит медик. – Выше упомянутые суммы – это доплата за месяц, плюс основная зарплата будет (может 100-120 тысяч рублей, такой порядок цифр).

Оформляется командировка. Слышала о двух вариантах сроков – кто говорит, на все лето, кто – на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место.

Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически. По словам коллеги со скорой, кооторой предлагали, на скорой – другие цифры: надбавка около 25% от зп. Она говорил, что кидают – обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена.

Другая медсестра, которая согласилась ехать, объясняет свое решение деньгами. Но, в основном, люди отказываются. Стоит еще вопрос риска и безопасности медиков. Не хотят ехать также потому, что в Москве не хватает средств защиты, и местным врачам приходится покупать это за свои средства – не знаю, соотвествует ли это реальности, но такое мнение среди наших врачей бытует».