Главврач луганской больницы №4 скончался от коронавируса

19.05.2020 12:00

Главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19, скончался в возрасте 48 лет.

Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки Яна Соцкая.

Навроцкий скончался вчера в реанимационном отделении больницы № 4.

"Вирусная пневмония, вызванная коронавирусом нового типа. Боролись до последнего, что только ни делали, включая ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких - примечание ЛИЦ). Вчера ушел", - рассказала Соцкая.