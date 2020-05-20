"ЛНР" пропустила через КПВВ "Станица Луганская" людей с "особыми жизненными ситуациями"

20.05.2020 11:00

Через закрытый КПВВ "Станица Луганская" был организован переход людей с "особыми жизненными ситуациями". Об этом сообщила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева, передает Depo.Донбасс.

"19 мая 2020 года в гуманитарных целях была оказана помощь гражданам, которые из-за мер по противодействию коронавирусной инфекции не могли вернуться в "ЛНР" или на территорию Украины. По достигнутой с Украиной договоренности был организован пропуск людей через линию разграничения на КПВВ "Станица Луганская". Двенадцать человек вернулись в "республику" и 19 человек перешли на территорию Украины", — сообщила Кобцева.

Как отмечается граждан, пересекающих КПВВ, осмотрели медики. Процесс прошел при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Кобцева добавила, что еще более 100 человек имеют особые обстоятельства и ожидают пересечения КПВВ.