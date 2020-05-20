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Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии
20.05.2020 08:00
Прокуратура Луганской области сообщила о введении реестра пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных на временно оккупированной территории или связанных с агрессией России против Украины. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус - статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения", - отмечается в информации.
В прокуратуре предлагают пострадавшим от войны с Россией обратиться для внесения их данных в реестр. Речь идет о получении ущерба от обстрелов или уничтожения, повреждения или похищения имущества.
Теги: Россия, агрессия, прокуратура, реестр
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