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Архив - Луганская область

На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1

21.05.2020 09:00
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На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1

Командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил. Об этом 21 мая сообщила в Facebook пресс-служба Нацполиции, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.
"Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя", - указали в полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливают.
Батальон Луганск-1 – полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.



Теги: Луганск, гибель, комбат, ООС
 
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