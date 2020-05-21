На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1

21.05.2020 09:00

Командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил. Об этом 21 мая сообщила в Facebook пресс-служба Нацполиции, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что трагический инцидент произошел вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

"Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя", - указали в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливают.

Батальон Луганск-1 – полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.