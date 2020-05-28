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Архив - Луганская область

В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение

28.05.2020 12:00
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В "ЛНР" возобновляют междугородное транспортное сообщение

"ЛНР" снимает часть ограничений, введенных по причине COVID-19, сообщает Depo.Донбасс.
В частности, с 1 июня разрешено передвижение междугородного общественного транспорта, в том числе такси, железнодорожного пассажирского транспорта.
А также разрешена работа "государственных нотариальных контор" и "нотариального архива", возобновлен прием документов в БТИ.
Как отмечается, отмена этих ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции.



Теги: транспорт, карантин, ЛНР, COVID-19
 
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