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На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях

29.05.2020 15:00
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На Луганщине возобновляются занятия в учебных заведениях

В Луганской области с 1 июня начнутся занятия в учебных заведениях в группах не более 10 человек, защита научных работ и выдача документов об образовании, а также проведение профессионально-практической подготовки, государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионально-технического образования, подготовительных мероприятий к практике на производстве, лабораторных работ и тренажерных занятий, аттестации соискателей высшего образования и т.д, передает cxid.info.
Об этом сообщают в Луганской областной государственной администрации.



Теги: учеба, карантин, учебное заведение
 
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