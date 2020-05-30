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Архив - Луганская область

В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 400

30.05.2020 17:00
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В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 400

Медики "ЛНР" зарегистрировали 405 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в "республике". Об этом сообщили в пресс-службе "миниздрава ЛНР".
В "минздраве" уточнили, что в "ЛНР", согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 18 человек.
Всего по состоянию на 30 мая выписаны 306 человек, летальных случаев — шесть.



Теги: статистика, ЛНР, COVID-19
 
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