В "ЛНР" количество заболевших COVID-19 превысило 400

30.05.2020 17:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 405 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в "республике". Об этом сообщили в пресс-службе "миниздрава ЛНР".

В "минздраве" уточнили, что в "ЛНР", согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 18 человек.

Всего по состоянию на 30 мая выписаны 306 человек, летальных случаев — шесть.