В "ЛНР" лишили украиский язык статуса государственного

03.06.2020 16:00

Так называемый «народный совет» при группировке «ЛНР» лишил украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной боевикам территории. Соответствующая поправка в «конституцию ЛНР» была принята сегодня, передает пресс-служба «парламента», сообщает сайт novosti.dn.ua.

Отныне единственным «государственным» языком у «ЛНР» будет считаться русский.

Представитель Леонида Пасечника, главы группировки, в «парламенте» Нина Галан объяснила необходимость принятия такого решения тем, что «именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа ЛНР».

По ее словам, такое решение не нарушает права на пользование другими языками.

«Принятие "закона" будет способствовать усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией, защите и поддержке русского языка как государственного языка... приумножению и обогащению духовной культуры», – добавила она.