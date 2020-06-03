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Архив - Луганская область

В "ЛНР" лишили украиский язык статуса государственного

03.06.2020 16:00
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В "ЛНР" лишили украиский язык статуса государственного

Так называемый «народный совет» при группировке «ЛНР» лишил украинский язык «государственного статуса» на подконтрольной боевикам территории. Соответствующая поправка в «конституцию ЛНР» была принята сегодня, передает пресс-служба «парламента», сообщает сайт novosti.dn.ua.
Отныне единственным «государственным» языком у «ЛНР» будет считаться русский.
Представитель Леонида Пасечника, главы группировки, в «парламенте» Нина Галан объяснила необходимость принятия такого решения тем, что «именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа ЛНР».
По ее словам, такое решение не нарушает права на пользование другими языками.
«Принятие "закона" будет способствовать усилению интеграционных процессов между "ЛНР" и Российской Федерацией, защите и поддержке русского языка как государственного языка... приумножению и обогащению духовной культуры», – добавила она.



Теги: украинский язык, Конституция, ЛНР
 
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