Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"

04.06.2020 09:00

В Киеве при участии заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара состоялась церемония передачи Украине гуманитарной помощи от Словакии – трех автомобилей скорой помощи. Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В дальнейшем скорые будут переданы официальным получателем, международной благотворительной организацией "Международная Медицинская Помощь", в Луганскую область для нужд КПВВ "Станица Луганская".