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Архив - Луганская область

В Луганске вторые сутки не работает Vodafone

08.06.2020 15:00
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В Луганске вторые сутки не работает Vodafone

Во временно оккупированном Луганске вторые сутки нет мобильной связи оператора Vodafone Ukraine. Об этом сегодня сообщили LIGA.net местные жители.
"Связь пропала еще вчера примерно с 04:00 по всему городу. При  этом местный оператор Лугаком работает", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
Другой собеседник добавил, что официально никто причину им не сообщает. "Может, глушат специально - это не исключено, а может, и очередные учения проводят", - написал он.
Луганчанка Александра уточнила, что возможно поврежден кабель на неподконтрольной территории. "Но никто не будет спешить его ремонтировать. Они (террористы, - ред.) заинтересованы в местных мобильных операторах", - сказала она.



Теги: Vodafone, проблема, мобильная связь, ЛНР
 
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