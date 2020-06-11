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В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования

11.06.2020 15:00
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В ОРЛО разрешили работу учреждений сферы общепита, развлечений и образования

В "ЛНР" чрезвычайная санитарно-противоэпидемической комиссия (ЧСПК) приняла решение об отмене ограничений на работу предприятий и организаций, работающих в сферах общественного питания, развлечений, образования и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе "правительства".
С 23.00 часов 10 июня 2020 года разрешается:
- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;
- посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений);
- посещение гражданами территорий массового посещения (парки, детские площадки)", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЧСПК разрешила возобновить работу:
- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, торговых точек быстрого питания (фастфуд) и иных предприятий общественного питания;
- учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;
- учреждений дополнительного образования, спортивных секций и учреждений психосоциальной помощи детям.
Также сняты ограничения на:   
- предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти и государственных учреждений (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики).
- предоставление услуг по проведению индивидуальных обрядов государственной регистрации заключения браков;
- проведение проверок, направленных на осуществление контроля (надзора);
- осуществление работ, связанных с контрольным проведением съемов показаний средств учета у группы потребителей "население" и обслуживанием средств учета (счетчиков воды, газа, электроэнергии).



Теги: карантин, отмена, ЛНР
 
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