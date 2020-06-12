В "ЛНР" озвучили порядок пересечения КПВВ в Станице Луганской

12.06.2020 11:00

Жители ОРЛО могут попасть на подконтрольную Украине территорию и обратно лишь согласовав это с так называемым "министерством иностранных дел ЛНР", передает Depo.Донбасс.

Об этом заявила представитель "ЛНР" Ольга Кобцева в эфире радиостанции "Вести плюс Луганск".

По ее словам, принцип пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская" на линии соприкосновения в условиях пандемии коронавируса остается ограниченным.

"Граждане, которые желают пересечь линию столкновения, обращаются в министерство иностранных дел. И уже МИД будет информировать людей, в какой день и в какое время они могут пересечь линию соприкосновения с одной стороны и с другой", — сказала Кобцева.